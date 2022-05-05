بدء الصمت الانتخابى قبل المرحلة الأولى لتصويت المغتربين اللبنانيين

جدة - نرمين السيد - بدأت فى الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الأربعاء (الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة) مرحلة الصمت الانتخابى قبل بدء المرحلة الأولى لتصويت المغتربين فى الانتخابات النيابية اللبنانية فى 10 دول بعد غد الجمعة، لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب المقبل من بين 103 قوائم انتخابية فى 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان.





وتجرى الانتخابات النيابية بعد غد فى الدول التى تعتمد يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع وهى مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق وإيران، فيما تجرى انتخابات المغتربين يوم الأحد المقبل، فى الدول التى تعتمد هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع وأبرزها فرنسا وأمريكا وكندا والإمارات وكندا واستراليا والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبى والدول الأفريقية.

وتعد الجالية اللبنانية فى السعودية هى الأكبر من حيث عدد التسجيل فى الانتخابات المقبلة، إذ تم تسجيل أكثر من 13 ألف لبنانى للمشاركة فى الانتخابات المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية قد أعلنت أحقية 225 ألفا و114 مغتربا فى التصويت فى الانتخابات بالبعثات الدبلوماسية التى سجلوا فيها بمختلف دول العالم، وذلك بعد تنقية الجداول واستبعاد غير المستوفين لشروط التصويت من بين أكثر من 245 ألف مغترب سجلوا للمشاركة فى الانتخابات وهى أعلى نسبة لتسجيل اللبنانيين فى الخارج فى تاريخ الانتخابات النيابية.

ويتنافس فى الانتخابات التى تجرى بنظام القائمة النسبية فقط حوالى 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية فى 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

ويحدد القانون اللبنانى الصادر فى شهر يونيو عام 2017 آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث نص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها عدد من الدوائر الصغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقا لنظام طائفى يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، حيث تم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهى السنة والشيعة والدروز والعلوين، فيما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسيحيين وهى المارونية والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس والانجليين والأرمن الكاثوليك والأرمن الأوثوذكس والأقليات المسيحية. كما تم توزيع عدد المقاعد فى كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل مناصفة بين إجمالى عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالى عدد نواب الطوائف المسيحية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات فى الداخل يوم 15 مايو الجارى، على أن يقوم المسؤولون المدنيون عن تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم 12 مايو الجارى.

وتنص المادة 78 من قانون الانتخاب اللبنانى على أن الصمت الانتخابى يبدأ من منتصف الليل السابق على يوم التصويت وحتى إغلاق صناديق الاقتراع.

وحددت هيئة الإشراف على الانتخابات فترة الصمت الانتخابى الواجب التقيد به للانتخابات التى تجرى بعد غد الجمعة، لتبدأ من اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأربعاء (الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة) وحتى إقفال صناديق الاقتراع.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية لتصويت المغتربين اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الجمعة وحتى إقفال صناديق الاقتراع.

ويحظر القانون على جميع وسائل الإعلام المحلية بث إى إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابى مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.