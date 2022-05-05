عاجل.. إصابة وزير الخارجية الأمريكى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزير الخارجية الأمريكى، أنطونى بلينكن، بحث مؤخرا مع نظيرته التشيلية أنطونيا أوريهولا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة تشيلى فى قمة الأمريكتين التى ستُعقد في لوس أنجلوس أوائل يونيو المقبل.