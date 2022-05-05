جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزير الخارجية الأمريكى، أنطونى بلينكن، بحث مؤخرا مع نظيرته التشيلية أنطونيا أوريهولا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة تشيلى فى قمة الأمريكتين التى ستُعقد في لوس أنجلوس أوائل يونيو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة وزير الخارجية الأمريكى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.