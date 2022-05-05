العالم اليوم - قائد كتيبة آزوف: "معارك دموية" في مجمع آزوفستال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 12:21 صباحاً - قال قائد كتيبة آزوف اليمينة المتطرفة إن القوات الأوكرانية داخل مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول تخوض "قتالا دمويا عصيبا" ضد القوات الروسية لليوم الثاني.

وقال دينيس بروكوبيندو في رسالة مقتضبة عبر الفيديو نُشرت على تيليغرام "أنا فخور بجنودي الذين يقومون بجهد خارق لمواصلة الضغط على العدو... الوضع صعب للغاية".

وكان قد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المساعدة في تأمين المحاصرين في مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب في ماريوبول.

ونقل بيان رئاسي عن زيلينسكي قوله "أرواح الناس الذين مازالوا باقين هناك في خطر. كل شخص مهم بالنسبة لنا. نطلب مساعدتك في تأمينهم".