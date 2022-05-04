الآن معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات في جميع المحافظات pdf

الآن معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات نستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي بإمكانكم الحصول عليها بشكل وبصورة الكترونى دون الحاجة تماماً للذهاب الى المدارس لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وبشكل مبسط وسهل للغاية

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل حيث أعلنت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج والتعرف عليها بعد الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية، حيث تم طرح إمكانيات الوصول الى تلك النتائج على شكل ملفات pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بشكل بسيط إمكانيات الوصول الى تلك النتائج اون لاين

خطوات الوصول إلى نتائج القبول الموازي

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي واحدة من أبسط الخطوات حيث كل مايحتاج اليه الطالب هو الدخول أو الولوج الى موقع الوزارة الرسمي وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خدمات الكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf على الفور أمام الجميع

شروط القبول الموازي بالعراق