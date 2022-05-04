نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات في جميع المحافظات pdf في المقال التالي
الآن معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات نستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي بإمكانكم الحصول عليها بشكل وبصورة الكترونى دون الحاجة تماماً للذهاب الى المدارس لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وبشكل مبسط وسهل للغاية
الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل حيث أعلنت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج والتعرف عليها بعد الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية، حيث تم طرح إمكانيات الوصول الى تلك النتائج على شكل ملفات pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بشكل بسيط إمكانيات الوصول الى تلك النتائج اون لاين
خطوات الوصول إلى نتائج القبول الموازي
خطوات معرفة نتائج القبول الموازي واحدة من أبسط الخطوات حيث كل مايحتاج اليه الطالب هو الدخول أو الولوج الى موقع الوزارة الرسمي وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي
- اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خدمات الكترونية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf على الفور أمام الجميع
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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