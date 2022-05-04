رابط استطلاع نتائج الثالث الصف المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

رابط استطلاع نتائج الثالث الصف المتوسط الخارجي 2022. يبحث الكثير من الطلاب في العراق من خلال محركات البحث المختلفة عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021-2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن المنصة الرسمية الخاصة بالتعرف على النتيجة، وذلك بعد انتهاء الطلاب من امتحانات كافة المواد الدراسية ومن بعدها ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب لرفع النتائج، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات وأكدت أن معدلات نجاح هذا العام تعتبر بشكل كبير أعلى من العام الماضي وستظهر النتائج إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وهو ما سنوضحه لكم في الفقرات القادمة.

رابط استطلاع نتائج الثالث الصف المتوسط الخارجي 2022

قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية الاستفسار عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي إلكترونياً عبر المنصة الرسمية للوزارة ومنذ ذلك الحين يبحث الطلاب في مختلف المحافظات عن الرابط للحصول على النتائج والقيام بذلك من المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة للإصابة بفيروس كورونا، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء من مراجعة الدرجات في عدة محافظات مثل القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف وسيتم رفع باقي النتائج في المحافظات المختلفة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد الدرجات، وبالتالي لم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الرابط المخصص للاستفسار عن النتائج في تلك المحافظات بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار حيث ينتظر طلابها بفارغ الصبر.

كيفية الحصول على نتائج المتوسط الثالث الخارجي

من المقرر أن يتم إتاحة جميع النتائج لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة في عيد الفطر أي أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج المتبقية خلال هذا الأسبوع، حيث يمكنك الاستعلام على نتائج الصف الثالث فور رفعها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم وقم باتباع الخطوات هذه: