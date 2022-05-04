نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري يصل 500 ألف ريال سعودي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، هو أحد الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة عبر شبكة الإنترنت، وهذا بعد رفع حد التمويل الشخصي من بنك الراجحي، الذي يعد من أهم وأكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات التمويلية التي تتميز أنها تكون وفقاً لأحكام وتعاليم الدين الإسلامي، حيث يقدم التمويل العقاري والتمويل الشخصي، هذا بجانب القروض الخاصة بالسيارات، ونظراً لحرص المصرف على تقديم وتطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها بما يتوافق مع احتياجات عملائه، فقد أعلن عن رفع التمويل الشخصي ليصل لـ 500 ألف ريال للسعوديين، في حين وصل حد التمويل الشخصي للمقيمين، الذين لا يملكون الجنسية السعودية لـ 50 ألف ريال سعودي.

خطوات التقديم على تمويل الراجحي

إن كنت ترغب في التقديم بطلب الحصول على التمويل الشخصي من قبل مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، فعليك أن تتبع التوجيهات التالية:

أدخل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك الراجحي عبر شبكة الإنترنت.

اختر التبويب المكتوب عليه تمويل شخصي.

حدد المبلغ المالي الذي ترغب في الحصول عليه من خلال التمويل الشخصي عبر مصرف الراجحي.

ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك كتابة بعض البيانات الشخصية.

ومن أمثلة تلك البيانات الاسم وتاريخ ميلادك ورقم هويتك ورقم هاتفك لتسهيل التواصل معك وكتابة رقم بريدك الإلكتروني.

يرجى مراجعة كافة البيانات مع التأكد من الإدراج الصحيح لها.

أنقر على تبويب إرسال الطلب.

شروط تمويل الراجحي

لقد أعلن مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عن بعض الآليات التي ينبغي الالتزام بها، وهذا في حالة الرغبة في طلب حصولك على تمويل شخصي يقدر بـ 500 ألف ريال، ومن أهم تلك الشروط والآليات فيما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل سنك عن 25 عام، كما لا يزيد عن 60 سنة كحد أقصى للعمر.

تقديم كافة البيانات التي تتعلق بالمعاش بالنسبة للمتقاعدين.

دفع الرسوم الإدارية التي تقدر بـ 500 ريال.

ألا يقل قيمة القسط الشهري الخاص بالتمويل عن 900 ريال.

في ختام تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، نرجو أن نكون قد تمكنا من تقديم كافة البيانات التي تتعلق بالأمر وتوضيحها بشكل كامل، وأن نكون قد نجحنا في تقديم إجابات وافية عن كل التساؤلات التي تتعلق بهذا الموضوع.