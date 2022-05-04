وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف مليشيا الحوثى لحديقة ومبنى أمنى بمدينة تعز

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى، استهداف مليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران حديقة "جاردن سيتى" ومبنى إدارة أمن الكائنة فى شارع القيادة بقلب مدينة تعز، بطائرة مسيرة وعدد من القذائف، والذى خلف 10 إصابات بين المواطنين، وحالة من الخوف والهلع بين الأطفال والنساء من مرتادى الحديقة.





وأوضح معمر الاريانى فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان قصف مليشيا الحوثى للأحياء السكنية والمتنفسات العامة بمدينة تعز، لاغتيال الفرحة بعيد الفطر المبارك فى ذروة الازدحام بالمناسبة، خرق سافر للهدنة الأممية، وتأكيد على استخفافها بأرواح المدنيين، وحقدها الدفين على أبناء المحافظة، واستهتارها بالمجتمع الدولى، ومحاولاتها نسف مساعى التهدئة. وطالب الاريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقى على مليشيا الحوثى الإرهابية للانصياع للهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار، وعمليات الاستهداف الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار بشكل فورى وغير مشروط عن محافظة تعز اليمنية.

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