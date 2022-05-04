العالم اليوم - البنتاغون: سلاح الجو الأميركي سيدرب القوات الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 10:19 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي، أن سلاح الجو الأميركي سيدرب القوات الأوكرانية على استخدام الطائرات المسيرة الجديدة لديها.

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الطرق والوسائل لإيصال السلاح الأميركي إلى المقاتلين الأوكرانيين، مشيرا إلى أنها "تغير خططها باستمرار".

وقال المتحدث باسم البنتاغون: "وتيرة تدفق السلاح الغربي والأميركي إلى أوكرانيا ارتفعت بشكل كبير" مؤخرا.

ومن جهة أخرى، أكد كيربي أن "القوات الروسية تفتقد لقدرات توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف حيوية في أوكرانيا".

وتابع: "لا توجد لدينا رؤية واضحة عن آلية انتقال الأوامر في الهيكلية العسكرية الروسية".