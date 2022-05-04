بالتفصيل كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد تعتبر مساعدات الشيخ محمد بن راشد واحدة من أهم المساعدات المالية التي يحتاج إليها عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الإمارات، وذلك للتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لكي يتم الحصول على المساعدة، حيث يتم تقديم هذه المساعدات المالية بناءً على توافر بعض الضوابط والشروط التي تتيح الحصول عليها، حيث يسعى الشيخ محمد بن راشد في الإمارات إلى تقديم العديد من أنواع المساعدات المالية مثل مساعدات التعليم والصحة والغرامات وسداد الديون وغيرها من أنواع المساعدات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور بالتفصيل كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد للحصول على المساعدة المالية.

بالتفصيل كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد

يمكن التواصل مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد بسهولة من خلال أكثر من طريقة تتيح الحصول على المساعدة المالية، حيث يمكن التواصل من خلال الرقم +9714-6669332 وهو الرقم الخاص بالمؤسسة، كما يمكن التواصل من خلال تقديم الطلب إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الشيخ محمد بن راشد مباشرة http://mbrch.gov.ae/ar مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساعدات

يتم اختيار أيقونة تقديم طلب المساعدة المالية من المؤسسة.

ويتم اختيار اإدخال البيانات المطلوبة عبر الموقع بشكل صحيح.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم عبر الموقع.

يتم ادخال الطلب الخاص بالمساعدة ومن ثم ادخال كافة التفاصيل الخاصة بتقديم الطلب.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكلٍ صحيح عبر الموقع ومن ثم اختيار ايقونة تقديم الطلب ومن ثم يتم الانتظار حتى يتم الرد.

شروط الحصول على مساعدات الشيخ محمد بن راشد المالية

ولكي يتم القبول في الحصول على المساعدات المالية من قبل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد يجب توافر الشروط والضوابط التالية.

يجب ان يتم تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية الإماراتية.

يشترط ان يتم تقديم البطاقة الزوجية الخاصة بالزوجة بالإضافة إلى القيام بإرفاق عقد الزواج.

يشترط أن يتم تقديم صورة من جواز السفر الخاص بكافة أفراد الأسرة بشكل عام.

في حالة قيام المطلقة بتقديم طلب الحصول على المساعدة يتم تقديم ما يثبت حصولها على الحضانة.

مكتب الشيخ محمد بن راشد الخاص