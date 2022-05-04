نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه تجديد جواز السفر السعودي عبر منصه ابشر الكترونيا بالخطوات ومعرفه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه تجديد جواز السفر السعودي من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها الكثير. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها الجديد أيضا والتي من أهمها. خدمه الاعتراض علي المخالفات المروريه عبر منصه ابشر بالخطوات الصحيحة ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن إذن إصلاح مركبه الكترونيا عبر منصه ابشر ومعرفه شروط الخدمه وكيفيه تنفيذها بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح كيفيه وطريقه وتنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي.

خدمه تجديد جواز السفر السعودي

أعلنت منصه ابشر عن العديد من خدماتها الإلكترونية والتي شملت تجديد الجواز السعودي. كما تمكن الخدمه جميع المستفيدين من تجديد جواز السفر له أو لاحد أفراد الأسرة السعودية بشكل الكتروني سهل. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم الخدمه وهي 300 ريال لمده صلاحيه 5 سنوات و 600 ريال لمده 10 سنوات.

شروط تجديد الجواز السعودي

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط الواجب توافرها في الخدمه والتي نوضحها من خلال الأتي:

تسديد رسوم الخدمه والمخالفات المروريه إن وجدت.

التأكد من وجود بصمه وصوره للمستفيد.

تواجد المستفيد داخل المملكة أثناء طلب الخدمه.

يتم تجديد الجواز لمده 5 سنوات في حاله صاحب الجواز اقل من 21 عام.

الخدمه لا تشمل الجواز المفقود أو التألف.

يمكن التجديد للمواطن الأقل من 21 عام بينما يستطيع استخدام الخدمه بعد تجاوز 21 عام.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الحصول علي خدمه تجديد جواز السفر السعودي. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية: