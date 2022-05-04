خطوات استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية

كيفية استخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة العربية السعودية, يبحث الكثير من النساء بالمملكة العربية السعودية عن كيفية استخراج رخصة القيادة الخاصة بهم, وسمحت الحكومة السعودية من وقت قريب أن تقوم النساء باستخراج رخصة القيادة, وان يقوموا بقيادة السيارات دون وجود أحد معهم, وهناك العديد من النساء داخل المملكة العربية السعودية سواء السعوديات منهن أو النساء المقيمات بالمملكة, ووضعت إدارة المرور السعودية بعضاً من الشروط التي تحديد من إذا كانت هذه السيدة المتقدمة للحصول علي الرخصة تستحق استخراجها أم لا.

خطوات استخراج رخصة القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية

يوفر موقع أبشر للخدمات الإلكترونية خدمة إمكانية استخراج رخصة القيادة للنساء داخل المملكة العربية السعودية, وتوفر الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للأشخاص لتوفر عليهم الجهد والوقت المبذول في الحصول علي هذه الخدمة.

الولوج إلي موقع منصة أبشر للخدمات الصحية.

القيام بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالسيدة التي ترغب في استخراج رخصة قيادة.

الضغط علي خيار المواعيد, ومنها تقوم باختيار خيار المزيد.

بعد الضغط علي المزيد تقوم بالضغط علي خيار المرور ومنها تقوم باختيار إصدار رخصة.

تحديد منطقة المتقدم.

الضغط علي التالي, قم تحديد الأماكن المخصصة بتعليم قيادة السيارات.

اختيار الموعد المناسب للذهاب إلي المدرسة ثم الضغط علي تأكيد.

إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة إلي المدرسة.

الضغط علي تقديم.

شروط خاصة باستخراج رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية