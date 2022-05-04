نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل المختلفة مع بنك التنمية الاجتماعية(بنك التسليف) في المقال التالي
وسائل التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي, هناك العديد من وسائل التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية والتي يتم توفيرها إلي كل عملاء البنك, ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية السعودي أحد أهم البنوك الحكومية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية, ويقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة متميزة وخاصة من التمويلات المصرفية التي يستهدف بها فئات محددة من المجتمع السعودي, حيث هناك بعض التمويلات التي يقدمها البنك بدون فوائد ولمدة سداد تمويلية طويلة الأجل.
وسائل الاتصال مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي
هناك العديد من وسائل التواصل التي يمكن الاستفادة منها من أجل التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الحصول عليها عبر وسائل التواصل هذه.
- وسيلة التواصل الأولي هو البريد الإلكتروني التابع لبنك التنمية الاجتماعية, ويتم مراسلة البنك عبر البريد الإلكتروني هذا [email protected], ويتم استقبال رسائل البريد الإلكتروني من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة مساء وذلك علي مدار الأربع وعشرين ساعة, ويجب العلم أن وقت الاستجابة علي الرسائل هو يوم عمل.
- وسيلة التواصل الثانية هو الرقم الموحد الخاص بالبنك, ويمكن أن تقوم بالاتصال علي البنك من خلال هذه الرقم 92000802, ويتم تقديم هذه الخدمة علي مدار الأربع وعشرين ساعة, ويتم العمل طوال الأسبوع, ووقت الاستجابة علي المكالمات هي الاستجابة الفورية.
- وسيلة التواصل الثالثة هي رفع بلاغ إلكتروني, ويتم تقديم هذه الخدمة طوال الأربع وعشرين ساعة علي مدار الأسبوع, ويتمكن الرد والاستجابة علي هذا الطلب خلال ثلاث أيام عمل.
- وسيلة التواصل الرابعة هي وسيلة المحادثات الفورية, وهي وسيلة يتم من خلالها الاتصال والرد الفوري علي المكالمات, ويتم العمل من يوم الأحد إلي يوم الخميس, ويتم العمل علي مدار الأربع وعشرين ساعة, ويكون الرد فوري علي المحادثات.
- زيارة فروع بنك التنمية الاجتماعية, ويتواجد الكثير من الفروع لبنك التنمية الاجتماعية في الكثير من محافظات المملكة العربية السعودية لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملاء البنك, ويتم العمل داخل البنك من يوم الأحد إلي يوم الخميس, وتوقيت العمل داخل فروع بنك التنمية الاجتماعية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة عصراً.
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