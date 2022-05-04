شروط التجنيس السعودي 1443 وطريقة تقديم طلب تجنيس

شروط التجنيس السعودي 1443، أعلنت عنه حكومة المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية. ومن الجدير بالذكر أنه متاح لكل الأفراد السعوديين والوافدين أيضا، أو الأشخاص الذين ولدوا بأراضي المملكة. وأيضا لكل الأمهات حاملات الجنسية السعودية، أو الأبوين اللذان يحملان الجنسية السعودية، ولكن في المقابل هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن يستوفيها الأفراد الراغبين في الحصول على التجنيس، وسنذكر لكم من خلال مقالنا هذه أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لطلب التجنيس، كما سنتطرق إلى كيفية طلب تجنيس السعودية من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، تابعوا معنا تفاصيل المقال عبر موقع ثقفني الإخباري.

شروط التجنيس السعودي 1443

من بين الأمور الهامة التي تشغل بال العديد من الأفراد هي شروط التجنيس السعودي 1443. فالكثير من الأشخاص يرغبون في حيازة الجنسية السعودية، في المقابل يبحثون عن الضوابط التي يجب أن يتقيدوا بها من أجل الحصول عليه، وهو غير متاح للجميع، فحكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بضبط أهم الشروط المحددة الواجب توفرها في الاشخاص المتقدمين عبر أبشر، ومن أبرز الشروط نذكر لكم ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مولودا في المملكة العربية السعودية من أبوين يحملان الجنسية السعودية.

وكذلك يمكن للشخص الذي ولد لأب سعودي خارج المملكة أن يحصل عليه، كما يمكن الحصول عليه للشخص لمولود من أم سعودية وأب غير سعودي.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لمجهول الأبوين أن يحصل على الجنسية السعودية في حال ولد في إحدى مدن المملكة ولم يعرف والديه.

طريقة تقديم طلب التجنيس السعودي

يمكن لكل الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط التي ذكرناها لكم فيما سبق تقديم طلب التجنيس السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية. وبعد الدخول إلى البوابة يجب أن يقوم المستخدم باختيار أيقونة أبشر أفراد، ثم يسجل دخوله من خلال إدراج رقم الهوية الوطنية. وفي الخطوة الموالية يتعين عليه أن يقوم بالذهاب إلى خيار خدماتي من الصفحة الرئيسية من أجل القيام بتقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك من الخطوات، يجب أن يقوم المستخدم بتقديم طلبه للحصول على التجنيس السعودي. مع ضرورة اختيار أقرب فرع للأحوال المدنيةلعنوانه في السعودية، وسيتم تحديد موعد خاص له من أجل الحضور وتقديم الطلب. ويتوجب عليه أيضا أن يقوم بتجهيز المستندات اللازمة المطلوبة من الجهات المعنية. وعند ذهابه إلى مركز الأحوال المدنية الذي قام باختياره، يجب أن يأخذ معه كود الحجز ليدخل في الوقت المناسب للمكتب.