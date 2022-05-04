«الصحة العالمية» تؤكد فعالية اللقاحات ضد متحورات أوميكرون الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضد المتحورات الجديدة من أوميكرون، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في عدد إصابات كوفيد19- في دولة جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيبريسوس قوله- في إيجاز إعلامي من جنيف اليوم الأربعاء- " من المبكر للغاية تحديد ما إذا كانت تلك المتحورات الفرعية يمكن أن تتسبب في مرض أكثر خطورة من متحورات أوميكرون الفرعية الأخرى، ولكن البيانات الأولية تشير إلى أن التطعيم لا يزال يوفر حماية ضد المرض الشديد والوفاة".

وكان علماء من جنوب أفريقيا وبوتسوانا اكتشفوا المتحور أوميكرون أواخر العام الماضي، وكانت جنوب إفريقيا أول دولة تشهد زيادة كبيرة في الإصابات بهذا المتحور.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.