عاجل- الإماراة ترفع سعر الأساس بواقع 50 نقطة أساس

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، يأتى القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى، رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى بـ50 نقطة أساس فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 4 مايو 2022.
كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذى يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى المعتمد من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزى، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلى لأسعار سوق النقد لليلة واحدة فى الدولة.
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