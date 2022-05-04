عاجل.. بنك الكويت المركزى يرفع سعر الفائدة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك وكالة الأنباء الكويتية، فى نبأ عاجل منذ قليل. يأتى ذلك بناء على قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" اليوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بهدف كبح الضغوط التى يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية، وهى خطوة يراها أغلب خبراء الاقتصاد حول العالم بأنها "تاريخية".

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