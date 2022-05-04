عاجل- مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%.

بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذى يفرضه المصرف المركزى على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.