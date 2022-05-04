سلوفاكيا حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير السلوفاكى، فى تصريحاته لمجلة "بوليتكو" فى نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، حول إمكانية فرض الحظر على النفط الروسى: "سيدمر ذلك اقتصادنا الأوروبى"، مضيفًا أن مثل هذه الخطوة ستضر بشكل كبير إمدادات النفط لدول سلوفاكيا، النمسا، التشيك وأوكرانيا أيضا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الأمر الذى أدى إلى فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مست القطاعين المالى والاقتصادى.
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