مدفيديف: تصريح الناتو الأخير يعنى إمكانية نقل أسلحة نووية إلى بلدان أخرى

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف أن تصريح حلف "الناتو" الأخير بشأن أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأى اتفاقات، يعنى احتمال نقل أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية فى الحلف، موضحًا أن"القانون التأسيسى بين الناتو وروسيا الصادر فى 27 مايو عام 1997 ليس معاهدة دولية، إنه وثيقة سياسية".





ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مدفيديف قوله: "أعلن أعضاء الناتو اليوم أنهم يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالقانون التأسيسى مع روسيا، وأن الظروف تغيرت، وأن عواقب هذه الخطوة بسيطة بما يمكن من نقل أسلحة نووية إلى أراضى دول جديدة العضوية فى الحلف، على سبيل المثال السويد وفنلندا، وإجراء عمليات عسكرية استفزازية بالقرب من الحدود الروسية والقيام بأى شيء بغيض". وأضاف: "لقد فعلوا ذلك سابقا، ولكن على الأقل كان هناك قانون تأسيسى استندنا إليه عندما أردنا الاحتجاج على أفعالهم والآن أعضاء الناتو لا يتحدثون بشكل مباشر عن الانسحاب من القانون التأسيسى، ويكتفون بقول إن "الاتفاق لم يمت بعد".

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