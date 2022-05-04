عاجل- تحذير ألمانى بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، إن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسى يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات فى الإمدادات وارتفاع الأسعار، وفقا لقناة "إكسترا نيوز".

وأضاف "قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن فى هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، وخصوصا اضطرابات إقليمية"، متابعا أن برلين تدعم خطوة الكتلة فى إطار الرد على الهجوم على أوكرانيا.

يشار إلى أن ألمانيا قد أعلنت قبل عدة أسابيع، أنها تريد الاستغناء تمامًا عن النفط والفحم الروسى بحلول نهاية العام، كما أيدت حظرًا أوروبيًا على النفط الروسى.