موعد وضع إشارة الهدد في أحياء جدة وموعد الإخلاء في الأحياء العشوائية في جدة

موعد وضع إشارة الهدد في احياء جدة وموعد الاخلاء في كافة احياء جدة العشوائية الصادر لها قرار إزالة المناطق العشوائية في المملكة وفق رؤية 2030 والتي تهدف الى تطوير حياة المواطن وتوفير البنية التحتية لكافة مناطق واحياء المملكة والتي لن يتم تحقيقها الا بتطوير المنطق العشوائية تطوير ما يمكن تطويره وإزالة الاحياء التي تفتقر الي كافة مقاومات الحياة الادمية ولا يوجد بها أي خدمات ولا صرف صحي ولا طرق ممهدة وأصبحت تكتظ بالكثافة السكانية المرتفعة وسارت بيئة خصبة لانتشار الجريمة واختباء الجناة والخارجين عن القانون ومخالفي الإقامة ووكر للمخدرات وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية مما يجعلها مركز لانتشار الامراض والاوبئة في المملكة.

خطة هدد احياء جدة

وفق ما الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل امانة جدة والذي يحدد اساء الاحياء العشوائية وموعد الهدد في كافة احياء جدة التي صدر لها قرار بالإزالة والتطوير حيث يتم الإعلان عن تاريخ بدء اشعار سكان الحي بالإزالة وبعد ذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام مهلة قبل اتخاذ إجراءات الهدد وهو فصل الخدمات من مياه وكهرباء عن الحي العشوائي ثم يتم إعطاء مهلة لا تقل عن خمسة أيام قبل البدء فى الهدد بشكل رسمي بحيث يكون موعد الانتهاء من هدد جدة فى مدة لا تزيد عن شهر ويتم رفع الأنقاض بالتزامن مع علميات الازالة لتسليم الاحياء للجنة التطوير لوضع مخططات تصميم الاحياء العشوائية القديمة وتحويلها لمناطق سكنية حضارية وسيتم صرف تعويضات لمتضررين وهناك شروط للحصول على تعويض إزالة الاحياء العشوائية.

موعد وضع شارة الهد علي البيوت في جدة

وفق الجدول المعلن من امانة جدة لموقف عمليات الهدد فى الاحياء العشوائية الصادر لها قرار إزالة تبين انه تم الانتهاء من عمليات الازالة فى الاحياء التالية ويتم استكمال اعمال رفع الأنقاض فى تلك المناطق والبعض جاري استكمال اعمال الهدد ورفع الأنقاض بعد اجازة عيد الفطر المبارك والاحياء هس: