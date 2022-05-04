نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالات مع 21 دولة.. كيفية الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc وقيمة الشحن شهرياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعى شركة اتصالات السعودية دائمًا إلى توفير أفضل العروض على المكالمات والإنترنت، لترضي العملاء في المملكة العربية السعودية، إذ يُمكن الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc والاستفادة من مميزات هذا العرض، فالمشترك يحصل على 250 دقيقة يُمكن استخدامها في الاتصال بأي شخص في 25 دولة هي اليمن والسودان والفلبين ومصر وبنجلاديش والهند وباكستان وإثيوبيا وإندونيسيا وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وسيريلانكا والكويت ونيبال وعمان والبحرين وقطر وسوريا والأردن ولبنان والصين.
كيفية الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc
ومن الممكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، كيفية في باقة سوا فليكس بلس من stc والاستفادة من مميزاتها من خلال إرسال الرقم 7095 إلى رقم 900 عبر الهاتف الجوال، كما يمكن الاشتراك عن طريق الدخول إلى تطبيق mystc على الهاتف الذكي وإتمام عملية الاشتراك في الباقة، ويوفّر موقع خدماتي، الخدمة نفسها، كما يمكن زيارة أقرب فرع لشركة إس تي سي السعودية، والاشتراك في الباقة.
سوا فليكس بلس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات مع 21 دولة.. كيفية الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc وقيمة الشحن شهرياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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