نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالات مع 21 دولة.. كيفية الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc وقيمة الشحن شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى شركة اتصالات السعودية دائمًا إلى توفير أفضل العروض على المكالمات والإنترنت، لترضي العملاء في المملكة العربية السعودية، إذ يُمكن الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc والاستفادة من مميزات هذا العرض، فالمشترك يحصل على 250 دقيقة يُمكن استخدامها في الاتصال بأي شخص في 25 دولة هي اليمن والسودان والفلبين ومصر وبنجلاديش والهند وباكستان وإثيوبيا وإندونيسيا وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وسيريلانكا والكويت ونيبال وعمان والبحرين وقطر وسوريا والأردن ولبنان والصين.

كيفية الاشتراك في باقة سوا فليكس بلس من stc

ومن الممكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، كيفية في باقة سوا فليكس بلس من stc والاستفادة من مميزاتها من خلال إرسال الرقم 7095 إلى رقم 900 عبر الهاتف الجوال، كما يمكن الاشتراك عن طريق الدخول إلى تطبيق mystc على الهاتف الذكي وإتمام عملية الاشتراك في الباقة، ويوفّر موقع خدماتي، الخدمة نفسها، كما يمكن زيارة أقرب فرع لشركة إس تي سي السعودية، والاشتراك في الباقة.