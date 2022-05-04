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عمر شويل - جدة كيف استلام المبلغ من محكمة التنفيذ ، تعمل وزارة العدل علي العديد من الإجراءات القضائية المختلفة في المملكة العربية السعودية على مواكبة التطورات، إنها تعمل على تحقيق ذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030 م ، بهدف توفير الكثير من الوقت والمجهود.

كيف استلام المبلغ من محكمة التنفيذ

تضمن هذه الآلية تحويل الأموال من حيث التكلفة والجهد والوقت المستثمر من قبل المواطنين، يتم إيداع المبلغ مباشرة في حساب مقدم الطلب. تتطلب هذه العملية التحقق من حسابه المصرفي ، لذلك عند تطبيق decoupage ، استخدم بوابة Najis على الإنترنت.

يجب على المتقدمين التنفيذيين التحقق من رقم IBAN الخاص بهم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

اقتراح الموضوع عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية ناجز .

ثم انتقل إلى صفحة “طباعة”.

ثم أضف رقم حساب IBAN الخاص بك إلى خطوة “المعلومات المصرفية” في صفحة ملفك الشخصي.

بعد ذلك ، انقر فوق أيقونة “إضافة حساب جديد”.

أدخل اسم البنك ورقم IBAN واسم العميل.

بعد التحقق من البيانات ، عليك الضغط على زر “حفظ”. ابدأ في التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عبر الإنترنت.

بمجرد اكتمال التحقق ، سيتم إبلاغ المستفيد بصلاحية رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عن طريق إرسال رسالة إلى هاتفه المحمول مع الإرشادات التالية:

إرسال طلبات التنفيذ إلى المحكمة إلكترونيًا

بعد إتمام كامل عملية الدفع لمحكمة التنفيذ ، يتم إرسال رقم الفاتورة إلى الهاتف المحمول “المدير التنفيذي له” وتحويله إلى حسابك بعد السداد. من فضلك لا تطلب مراجعة المحكمة.

من خلال هذه الخدمة ، يمكنك التحقق من إدارة الأموال والمحاسبة في محكمة التنفيذ بعد تحديد موعد مع محكمة التنفيذ.

تحقق مع محكمة التنفيذ لمعرفة تاريخ التسليم من خلال البوابة الإلكترونية غير النظيفة.

في حالة تنفيذ الطلب أو تأخر التحويل.

ما هي إجراءات تنفيذ المحكمة؟

محكمة التنفيذ هي المحكمة التي تطبق قواعد وأنظمة المحاكم السعودية، تختص المحكمة العليا في حل الخلافات بين الأجهزة التنفيذية بغض النظر عن القضية المطروحة، بعد إصدار شيك للتحقق ، تلقى المستفيد رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل في أبشر.

ستتم طباعة هذه الرسالة بعد أن يقوم المستلم بإدخال معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة به.

عند الانضمام ، يجب عليك إدخال معلومات التطبيق وتأكيد رمز التحقق وتحديث معلومات المستفيد وتأكيد موافقتك

بعد صرف الشيك ، وصرف الوعد ، وإيداع الأموال في الحساب المصرفي المُدخل ، يتم كل شيء