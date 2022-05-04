نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تكشف عن سبب ظهور رسالة “يجب أن تكون مسلمًا” في تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتكى بعض مستخدمي تطبيق اعتمرنا في المملكة العربية السعودية، من ظهور جملة “يجب أن تكون مسلمًا” على التطبيق، فيما كشفت وزارة الحج والعمرة سبب ظهورها، فيما يأتي ذلك في ظل إزالة اللبس لدى المواطنين والمقيمين الذين يدخلون إلى هذا التطبيق وإنجاز العديد من الخدمات الخاصة بزيارة الأماكن المقدسة في المملكة.

الكشف عن سبب ظهور رسالة “يجب أن تكون مسلمًا” في تطبيق اعتمرنا

وأفادت وزارة الحج والعمرة في السعودية، بأن سبب ظهور رسالة “يجب أن تكون مسلمًا” في تطبيق اعتمرنا، يعود إلى أن التطبيق تحت التحديث، ولا بُد من محاولة فتحه في وقت لاحق, للتمكن من الدخول إليه دون أي مشكلات أو ظهور رسائل قد تكون مزعجة، سيما أن هذه الرسالة اشتكى منها أحد المستخدمين وأكد أنها ظهر له أكثر من مرة.

حل مشكلة هذه الخدمة غير متوفرة في الوقت الحالي على توكلنا

وفي حالة ظهور رسالة تفيد بأن الخدمة غير متوفرة في الوقت الحالي على تطبيق توكلنا، فإنه يجب على المستخدم الدخول إلى التطبيق، وتحديد مكان التخزين، ثم النقر على خيار مسح البيانات، والخروج من التطبيق، ثمّ تشغيله مرة ثانية، لحل المشكلة التي تواجهنا.

حل مشكلة توكلنا معلق للأندرويد والآيفون 1443

كما يُمكن حل مشكلة توكلنا معلق لأجهزة الأندرويد والآيفون من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتطبيق توكلنا، والنّقر على زر تسجيل الدخول، وكتابة رقم الهويّة للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين أو الجوّال، وإدخال كلمة السّر، ووضع إشارة بجانب أنا لست برنامج روبوت، وننقر على التّالي لاستلام رمز التحقق، ثم كتابته في المكان المخصص لذلك، للاستفادة من خدمات التطبيق دون أي مشاكل.

حل مشكلة عدم وصول رمز تحقق توكلنا

وفي حالة وجود مشكلة عدم وصول رمز تحقق توكلنا، فإنه من الممكن حلها بالتأكد من رقم الهاتف المدخل في تطبيق توكلنا لتصل رسالة الكود، وتسجيل الدّخول من الويب، ثم محاولة تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا بدلا من التطبيق، أو التواصل مع الدّعم الفني عبر الرقم 8001289999 من أي مكان في المملكة لحل المشكلة.