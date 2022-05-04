نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال سلفة فورية بدون تحويل الراتب بفترة سداد ميسرة في دقائق معدودة في المقال التالي
منصة سلفة السعودي وفر التمويل الشخصي لجميع العملاء السعوديين في خلال دقائق معدودة حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة أشهر على الأكثر بموافقة المنصة كما تم إطلاقها لخدمة المواطن السعودي وفقًا للرؤية المستقبلية بالسعودية لعام 2030 ميلادي حيث يمتاز التمويل لدى منصة سلفة السعودي بأنه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مجدولة للجميع كما يمتاز التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي المنصات التمويلية المتاحة في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل بدون تحويل راتبك الشهري بموافقة فورية حيث يبدأ مبلغ التمويل من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي ولكن بميزة إيداع سريع نقدي للتمويل بالمملكة عن طريق منصة سلفة الإلكتروني.
أهم شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة
يحتاج التمويل الشخصي السريع من خلال منصة سلفة الإلكتروني توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على كافة المميزات التمويلية المتاحة بالمنصة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الشهري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة للعملاء السعوديين فقط لا غير لذلك إليكم كافة الشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل الآن:
- يجب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي قبل التقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة السعودي.
- لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 23 عام على الأقل.
- الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة حتى 60 عام فقط لا غير.
- كذلك التمويل الشخصي لدى منصة سلفة يطلب فترة عمل ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص أما العاملين في القطاع الحكومي لابد من توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أهم المزايا التمويلية لدى تمويل منصة سلفة الإلكتروني بالمملكة
- تمويل منصة سلفة بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للمواطن السعودي فقط لا غير.
- متوافق تمويل منصة سلفة السعودي مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بفترة سداد مجدولة حتى ستة أشهر فقط.
- التمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة بهامش ربح منافس بخلاف المنصات الإلكترونية الأخرى.
- أمتاز التمويل بأنه بموافقة فورية حتى مبلغ تمويل يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة.
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