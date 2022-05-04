دوام البنوك بعد العيد 1443 موعد بدايه عمل البنوك بعد العيد في السعودية

دوام البنوك بعد العيد 1443 أعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن موعد دوام البنوك بعد أن تنتهي أجازة عيد الفطر المبارك، و ان اول ايام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو لعام 2022 الموافق واحد من شهر شوال 1443 بعد إجازة عيد الفطر، و استئناف العمل في البنوك بالمملكة العربية السعودية وذلك بداية من يوم الأحد الموافق سبعة من شهر شوال لعمل 1443 الموافق ثمانية من شهر مايو لعام 2022، حيث ان اجازة عيد الفطر كانت لجميع البنوك وبدأت يوم الخميس الموافق 27 شهر رمضان الموافق 28 من شهر أبريل لعام 2022، حيث تم استثناء بعض البنوك من قرار إجازة عيد الفطر، وقد أعلن عنها البنك المركزي مثل بنك سامبا في كل من مدينتي المدينة المنوره ومكة المكرمة و المنافذ والمطارات سوف تكون قيد العمل يستطيع العملاء الحصول على الخدمات الخاصة بهم في عيد الفطر المبارك.

دوام البنوك بعد العيد 1443

أعلن المصرف المركزي السعودي أن إجازة عيد الفطر المبارك تستمر لمدة تسعة أيام، حيث يتم استئناف في العمل مرة أخرى ودوام البنوك يوم الأحد الموافق 7 من شهر شوال 1443 و8 مايو 2022، وبذلك تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 28 من شهر أبريل لعام 2022، حيث هناك عدد كبير تتوقف أعماله علي البنوك.

موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 2022

كيفية التواصل مع البنك المركزي كما انه يوفر البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عدة ارقام للتواصل معه وذلك للاستفسار عن أي مواعيد أو مشكلات في البنك المركزي وسهولة التواصل معه من خلال خدمه العملاء المزودة بكل المعلومات عن البنك للاجابه عن الاستفسارات ومن هذه الأرقام 966114633000 أو إرسالها على فاكس رقم 966114662966 أو صندوق البريد رقم 2992، كما أنها وفرت التواصل من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أو من خلال زيارة المقر الرئيسي لها بعنوان شارع الملك سعود بن عبد العزيز في الرياض، حيث يحرص البنك المركزي دائما على تقديم أكثر من طريقة للتواصل مع وخدمة العملاء وتوفير كافة سبل الراحة لهم،

وبهذا القدر نختم مقالنا ونكون قد أوضحنا موعد دوام البنوك بعد العيد بالتفصيل.