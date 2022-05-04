الكرملين: لم نشن أى هجوم على مصنع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، نجاحها فى إجلاء 101 مدنى من النساء والأطفال وكبار السن والرجال، من مصنع الصلب "آزوفستال" فى ماريوبول الأوكرانية، وذلك بجانب 58 شخصا تم نقلهم من منطقة أخرى ليتم نقل 127 شخصا إلى مدينة زابوروجيا شمال غرب ماريوبول.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت عملية لتوفير ممر آمن لإجلاء المدنيين من "آزوفستال"، حيث شهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".