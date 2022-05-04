عاجل - بريطانيا تواجه أزمة تضخم .. ووزير الخزانة يهدد بفرض ضرائب جديدة

جدة - نرمين السيد - هدد وزير المالية والخزانة البريطانى، ريشى سوناك، بفرض ضرائب جديدة على شركات الطاقة الكبرى فى حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، وذلك بعد تسجيل البلاد ارتفاعا شديدا فى أسعار الوقود والتضخّم وانخفاض دخل الأسر.





وبحسب شبكة "سى إن بى سى" سجل التضخم فى بريطانيا فى شهر أبريل الماضى 7%، ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنجلترا عند 2%. وقالت قناة "CNBC" إنه من المتوقع أن يختار بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى اليوم الخميس، فيما حذر خبراء الاقتصاد من دخوله منطقة مضطربة بشكل متزايد.

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