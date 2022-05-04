سلوفاكيا تطالب بفترة انتقالية لتفعيل قرار حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات موافقتها على أى قرار أوروبى بحظر النفط الروسى شرط بحث الفترة الانتقالية لتطبيقه، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. جدير بالذكر أن روسيا تقدم 100% من احتياجات المستهلكين السلوفاكيين من النفط.

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