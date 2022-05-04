اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة فى مستشفيات البلاد حاليا 174 حالة.

يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى اليابان منذ بداية تفشى الوباء، بلغ 7 ملايين و987 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات 29 ألفا و723 حالة.