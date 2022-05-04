جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة فى مستشفيات البلاد حاليا 174 حالة.
يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى اليابان منذ بداية تفشى الوباء، بلغ 7 ملايين و987 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات 29 ألفا و723 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.