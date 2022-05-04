العالم اليوم - بطولة مدريد للتنس.. أنس جابر تطيح هاليب وتبلغ قبل نهائي

انتم الان تتابعون خبر بطولة مدريد للتنس.. أنس جابر تطيح هاليب وتبلغ قبل نهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 03:21 مساءً - تأهلت التونسية أنس جابر، اليوم الأربعاء، إلى الدور قبل النهائي في بطولة من فئة 1000 نقطة للمرة الثانية في مسيرتها، بعد فوزها على سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا سابقا، بنتيجة 6-3 و6-2 في بطولة مدريد المفتوحة.

وفازت جابر، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز في 2021، بنسبة 77.8 في المئة من نقاط إرسالها الأول، واستفادت من 4 من 5 فرص لكسر إرسال منافستها هاليب، الفائزة باللقب مرتين، لتحقق الانتصار بعد أكثر قليلا من ساعة من اللعب.

وستلتقي أنس جابر، المصنفة العاشرة عالميا، مع الفائزة من مواجهة إيكاترينا أنيسيموفا وأماندا ألكسندروفا على مكان في النهائي.

وستلعب الإسبانية سارة سوريبس تورمو مع الأميركية جيسيكا بيغولا وستلتقي الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع السويسرية جيل تيخمان في دور الثمانية.

وفي منافسات الرجال سيلعب رفائيل نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا، واليوناني ستيفانوس تيتيباس في وقت لاحق اليوم الأربعاء في دور 32.