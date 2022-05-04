اطلب واحصل فورا على قرض الأسرة والزواج وشروط بنك التسليف الجديدة ورابط التقديم

الكثير من عملاء بنك التنمية الاجتماعية يفضلون التعامل مع البنك عن غيره من البنوك والمصارف بالمملكة حيث يقدم انواع كثيرة من التمويلات المختلفة ويقدم كذلك العديد من الخدمات لكافة المواطنين ، حيث يعمل هذا الأخير على تسليف العديد من المواطنين بغرض قضاء حوائجهم في الحياة سواء كانت هذه الاحتياجات تتعلق بالأبناء أو تتعلق بالمصاريف اليومية للأسرة أو للسفر أثناء قضاء إجازة وغيره،ونوضح بداخل المقال شروط تمويل الاسرة وكيفية التقديم على تمويل الاسرة واهم مزاياه والاوراق المطلوب تقديمها للبنك، حيث يتم تقديم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من المنتجات لتمويل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وذلك في سبيل تحمل أعباء الحياة اليومية من تكاليف معيشية، لا سيما مع التقلبات الكثيرة في الأحوال الاقتصادية مؤخراً والتي يعانى منها الكثير من المواطنين والاسر بالمملكة، ومن أهم استراتيجيات بنك التنمية الاجتماعي الاهتمام بتمويل الأسرة السعودية عن طريق رفع المستوى المادي والاجتماعي لها وذلك سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الأسرة:

أن لا يتجاوز طالب القرض 70 عام.

الراتب الشهري للمتقدم يكون أقل من ١٢،٥ ألف ريال سعودي للأسرة

يستحق الدعم الفئات المستحقة التي تضم المرأة مطلقة أو أرملة أو لديها أبناء

يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم 55 سنة ويكون السداد من خلال نظام الأقساط والحد الأقصى للعمر 60 في حالة سداد آخر قسط شهري.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتمويل الاسرة:

ضرورة تقديم الاستمارة التي تتعلق بالبريد للبنك تحمل توقيع الطرف المستفيد ومن الضروري التأكدم من إنها تحمل هذه البيانات وهي (اسم الموظف البريد وكذلك ختم البريد السعودي)، بالإاضافة إلى تقديم مستند العائلة بذكر اسم الزوجة في المستند مع إثبات صورة من هوية العميل.

مطلوب صورة رسمية من عقد الزواج.

ضرورة كتابة البيانات في استمارة التقديم بشكل صحيح من قبل الشخص المقترض والتأكد من أن جهة العمل قد قامت بختمها.

مطلوب تقديم رقم كشف الحساب الأصلي للبنك.

مطلوب تقديم مستند رسمي عن راتب أخير ثلاث شهور.

مطلوب تقديم نموذج بيان بيانات وزارة الداخلية الخاصة بطلب قرض الزواج.

وفي حالة كانت الزوجة متوفية يتم تقديم شهادة الوفاة.

كيفية الحصول على القرض من بنك التسليف: