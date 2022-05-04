للحصول على المساعدات والدعم المالي في الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل وشروط التقديم

تحتاج الكثير من الاسر محدودة الدخل بالمملكة الى اعانات ومساعدات مالية عاجلة حيث يعانون من صعوبة فى المعيشة لان دخلهم المادي منخفض للغاية وتعمل وزارة الموارد البشرية بمساعدتهم عن طريق الدعم المالي المقدم من الضمان الاجتماعي المطور وبعد ان اغلق باب التسجيل تم فتحه واتاحت التسجيل فيه مرة اخرى وحتى 30 اكتوبر القادم حتى يتم استيعاب كل الحالات المقدمة والتي لم تقدم فقد تم فتح الباب لها للتسجيل حتى تحصل على الدعم من الضمان الاجتماعي المطور بعد تمديد فترة التسجيل فيه وحتى يوم 5 ربيع الثاني 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، كما وضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي سوف يظل مستمر في الصرف، وسوف نوضح بالمقال طريقة التسجيل والشروط ورابط التسجيل بالتفصيل.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يتم تقديم مساعدات مالية للأشخاص الأكثر احتياجاً وذلك بهدف تحسين الوضع المالدي والمالي لهم ورفع مستوى المعيشة، ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ونوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل بالخطوات، وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم تقوم باختيارايقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

ثم عليك بالضغط على ايقونة إنشاء حساب.

انتظر سوف يظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات ( الإسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة).

التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

ثم تقوم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

انتظر سوف يتم إرسال رسالة نصية على هاتفك برمز التحقق.

كتابة هذا الرقم لتأكيد التسجيل.

انتظر سوف يظهر أمامك أنك قمت بتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور: