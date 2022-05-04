نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ وشروط الدعم السكني وخطوات التقديم في المقال التالي
مبلغ وشروط الدعم السكني وخطوات التقديم، يقدم صندوق التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية مبلغ محدد للدعم ويوجد العديد من المواطنين الذين يطرحون أسأله حول قيمه مبلغ الدعم، كما يقوم الصندوق بتحديد يوم معين لدعم المبالغ في حسابات المستحقين، ولكن يجب عليك العلم بالمبلغ المقدم وما هي شروط الاستفادة منه.
مبلغ الدعم السكني:
تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مبلغ دعم سكني لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل المنخفض، ولكي توفر لهم احتياجاتهم اليومية، ونظراً لأن العديد من المواطنين يستفسرون حول مبلغ الدعم السكني، فيجب العلم أن المبلغ يتم تحديده حسب حالة كل أسرة وعدد الأفراد بها وكذلك قيمة الدخل الشهري الصافي للأسرة أي يختلف مبلغ الدعم من أسرة لأخرى، كما يجب العلم أنه لا يتم تحديد المبلغ إلا بعد القيام بدراسة وفحص حالة الأسرة للتأكد من استحقاقها للدعم.
شروط الدعم السكني:
يوجد عدد من المعايير التي يشترط تواجدها في المتقدم من أجل استحقاق الحصول على الدعم السكني، ومنها:
- في البداية على المواطن الذي يريد الاستفادة من الدعم أن يكون سعودي الجنسية.
- ثانياً يشترط أن يكون عمر الفرد المتقدم فوق الخمسة وعشرين عاماً.
- ثالثاً يجب تقديم ما يثبت أن الفرد لا يملك أي مصدر دخل آخر يجعله قادر على شراء وحدة سكنية.
- رابعاً شرط أساسي للحصول على هذا الدعم ألا يكون قد سبق وحصل رب الأسرة أو أحد أفرادها على دعم سكني من الحكومة.
- خامساً في حالة أن المواطن المتقدم سيدة فيشترط أن يكون مر عامين على طلاقها أو وفاة زوجها.
- في النهاية يستطيع الأخ أو من ينوب عنه القيام بتقديم ذلك الطلب.
خطوات التقديم على الدعم السكني بالمملكة:
- يشترط أولاً أن يقوم المتقدم بالدخول إلى المنصة الرئيسية والرسمية لسكني.
- ثم يقوم بكتابة رقم الهوية الخاصة بالفرد المتقدم.
- ويقوم بملأ الخانة الخاصة بتاريخ الميلاد.
- قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة تحقق، ثم اكتب بريدك الإلكتروني.
- كما أنه من خطوات التقديم إدخال رقم الهوية وكذلك تاريخ الميلاد.
- أيضا يجب كتابة رقم الهاتف، وكذلك الرقم السري.
- في النهاية قم بقراءة كافة الشروط وانقر بالموافقة عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبلغ وشروط الدعم السكني وخطوات التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.