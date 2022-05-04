مبلغ وشروط الدعم السكني وخطوات التقديم، يقدم صندوق التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية مبلغ محدد للدعم ويوجد العديد من المواطنين الذين يطرحون أسأله حول قيمه مبلغ الدعم، كما يقوم الصندوق بتحديد يوم معين لدعم المبالغ في حسابات المستحقين، ولكن يجب عليك العلم بالمبلغ المقدم وما هي شروط الاستفادة منه.

مبلغ الدعم السكني:

تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مبلغ دعم سكني لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل المنخفض، ولكي توفر لهم احتياجاتهم اليومية، ونظراً لأن العديد من المواطنين يستفسرون حول مبلغ الدعم السكني، فيجب العلم أن المبلغ يتم تحديده حسب حالة كل أسرة وعدد الأفراد بها وكذلك قيمة الدخل الشهري الصافي للأسرة أي يختلف مبلغ الدعم من أسرة لأخرى، كما يجب العلم أنه لا يتم تحديد المبلغ إلا بعد القيام بدراسة وفحص حالة الأسرة للتأكد من استحقاقها للدعم.

شروط الدعم السكني:

يوجد عدد من المعايير التي يشترط تواجدها في المتقدم من أجل استحقاق الحصول على الدعم السكني، ومنها:

في البداية على المواطن الذي يريد الاستفادة من الدعم أن يكون سعودي الجنسية.

ثانياً يشترط أن يكون عمر الفرد المتقدم فوق الخمسة وعشرين عاماً.

ثالثاً يجب تقديم ما يثبت أن الفرد لا يملك أي مصدر دخل آخر يجعله قادر على شراء وحدة سكنية.

رابعاً شرط أساسي للحصول على هذا الدعم ألا يكون قد سبق وحصل رب الأسرة أو أحد أفرادها على دعم سكني من الحكومة.

خامساً في حالة أن المواطن المتقدم سيدة فيشترط أن يكون مر عامين على طلاقها أو وفاة زوجها.

في النهاية يستطيع الأخ أو من ينوب عنه القيام بتقديم ذلك الطلب.

خطوات التقديم على الدعم السكني بالمملكة: