نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب واحصل على منحة الأرض من الديوان الملكي الشروط ورابط التقديم بطرق مختلفة في المقال التالي

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول مساعدات الديوان الملكي 1443، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في تملك معظم مواطني المملكة لوحدة سكنية او منزل او فيلا على اى قطعة ارض بالمملكة فقد اتاح الديوان الملكي فى تملك الاراض واعطاء قطع مجانية لاراض المملكة للمواطنين، ونوضح بداخل المقال كيفية الحصول على قطعة ارض مجانية بطرق مختلفة، وقد حرص الديوان الملكي على أن يوفر الكثير من المساعدات إلى كافة المواطنين ذات الدخل المنخفض بالمملكة. كيفية التقديم للحصول على منحة الأرض من الديوان الملكي: ادخل على الرابط الخاص بمنصة سكني.

ويشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي في بوابة سكني او عمل حساب بنكي لو لم يكن له حساب في سكني.

الدخول بشكل تلقائي على موقع الديوان الملكي.

التأكد من كتابة كافة البيانات التي تتعلق بالمتقدم أثناء عملية التسجيل وتتمثل هذه البيانات في (الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني).

ضرورة أن يقوم المتقدم من قراءة كافة الشروط والموافقة على كافة الأحكام والشروط بعد ما يتم قراءة الشروط بصورة جيدة.

انتظر سوف يصلك رسالة نصية للتأكيد ثم يتم كتابة الكود وبعد ذلك يتم التأكيد ثم حفظ البيانات. طريقة أخرى للتقديم للحصول على منحة الأرض من الديوان الملكي: ادخل على الرابط الخاص بمنصة سكني الإلكترونية.

ثم عليك بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول على المنصة.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الدخول من منصة النفاذ الوطني كتابة رقم الهوية في مكانها المخصص.

ثم تقوم بإدخال كلمة المرور المسجل بها الحساب وذلك على بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم عليك بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تنتظرحتى يتم إجراء عملية التحقق.

ثم تقوم بتحديد نوع السكن من القائمة.

ثم عليك بالضغط على أيقونة استمرار.

ثم تقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة استكمال.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة إضافة بيانات العائلة.

ثم عليك بمتابعة الأسئلة وتقديم كافة البيانات ثم الضغط على ايقونة حالة الاستحقاق بعد الإجابة على الأسئلة.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة منصة السوق الإلكتروني المتواجدة في واجهة الموقع.

ثم عليك بتحديد الأراضي المجانية.

ثم عليك باستكمال عملية حجز الأرض المناسبة حتى يتم الحجز. عمر شويل - جدة اطلب واحصل على منحة الأرض من الديوان الملكي الشروط ورابط التقديم بطرق مختلفة - ثقفني

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