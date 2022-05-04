ما هو موعد العودة للمدارس بعد العيد في السعودية 1443؟

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عمر شويل - جدة حدّدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، موعد العودة للمدارس بعد العيد 1443هـ، الذي يأتي بهد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك المقرر أن يحل أول أيامه الاثنين الأول من شوال، الموافق 2 مايو 2022م، إذ أعلن الديوان الملكي السعودي، السبت 30 أبريل، أن المحكمة العليا أكدت أن يوم الأحد 1 مايو هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد العودة للمدارس بعد العيد في السعودية 1443

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، موعد العودة للمدارس بعد العيد 1443هـ، إذ سيكون يوم الأحد 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022، وبالتالي فإن مدة إجازة عيد الفطر هذا العام ستكون 13 يومًا، إذ بدأت من يوم 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022م.

جدول الفصل الدراسي الثالث 1443

وأعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل جدول الفصل الدراسي الثالث 1443هـ، الذي يتكون من 14 أسبوعًا دراسيًّا، يبدأ من 17 شعبان 1443هـ، وينتهي بانتهاء الأسبوع الدراسي الرابع عشر، لتصل عدد أيام هذا الفصل إلى 63 يومًا، يتخللها إجازات مُطولة وإجازة عيد الفطر، وذلك على النحو التالي:

رقم الأسبوع بداية الأسبوع نهاية الأسبوع إجازات الأول 17 شعبان 21 شعبان – الثاني 24 شعبان 28 شعبان – الثالث 2 رمضان 6 رمضان – الرابع 9 رمضان 13 رمضان – الخامس 16 رمضان 20 رمضان – السادس 23 رمضان 27 رمضان إجازة عيد الفطر السعيد السابع 7 شوّال 11 شوّال – الثامن 14 شوّال 18 شوّال – التاسع 21 شوّال 25 شوّال إجازة نهاية أسبوع مطوّلة العاشر 28 شوّال 3 ذو القعدة – الحادي عشر 6 ذو القعدة 10 ذو القعدة – الثاني عشر 13 ذو القعدة 17 ذو القعدة إجازة نهاية أسبوع مطوّلة الثالث عشر 20 ذو القعدة 24 ذو القعدة – الرابع عشر 27 ذو القعدة 1 ذو الحجّة –

موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي في السعودية 1443

ومن المقرر أن يحل موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي في السعودية 1443هـ، يوم الخميس 1 ذي الحجة عام 1443 هـ، الموافق 30 يونيو 2022م، وذلك بعد إنهاء الطلاب والطالبات جميع مقررات واختبارات الترم الدراسي الثالث.

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر 2022 للجامعات

ووفق التقويم الدراسي للجامعات، فإنه من المُقرر أيضاً أن يعاود الطلاب والطالبات في المملكة دراستهم يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو 2022 ميلادياً، ويوافق بالتاريخ الهجري السابع من شوال لعام 1443.