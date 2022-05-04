إجراء جديد من الصين لمكافحة انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وأرسلت السلطة المختصة عن قطاع مترو الأنفاق في بكين، رسالة نصية إلى المواطنين، تخبرهم بأنه تم إعلاق 40 محطة مترو أنفاق، يقع أغلبها وسط المدينة، دون تحديد أى موعد لاستئناف عودة العمل بالمحطات حتى الآن.
وكانت العاصمة الصينية بكين، قد كثفت فى وقت سابق، إجراءاتها التقييدية لمواجهة فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالى عدد الإصابات المحلية فى المدينة 295 إصابة محلية، فى 13 حيا منذ 22 أبريل الماضى.
ويوجد فى بكين الآن 6 مناطق عالية الخطورة، و23 منطقة متوسطة الخطورة للإصابة بالفيروس التاجى.
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