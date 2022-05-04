عاجل- الجيش أوكرانى يعلن هزيمته فى معركة ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الأمن القومى الأوكرانى، أنه من المستحيل إجراء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة ماريوبول حاليًا لعدم امتلاكنا لأسلحة ثقيلة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





كان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن فى 21 أبريل الماضى تحرير مدينة ماريوبول، التى وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا فى منطقة مصنع "آزوفستال". وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ عملية عسكرية خاصة فى دونباس، الأمر الذى جعل الدول الغربية تفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مست القطاعين المالى والاقتصادى.

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