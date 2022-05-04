الخارجية الروسية: إسرائيليون يقاتلون في صفوف كتيبة آزوف الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:28 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن “مرتزقة إسرائيليين” يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو ب”النازية”، غداة تصريحات أشارت إلى أصل يهودي لهتلر ما أثار جدلا حادا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك “سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه على الأرجح لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف”.

وكانت كتيبة آزوف الأوكرانية تاسست في 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط.

ورفض أفرادها مع مقاتلين أوكرانيين آخرين خصوصا إلقاء أسلحتهم في ميناء ماريوبول المحاصر (جنوب شرق) حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة في مصنع آزوفستال للمعادن الذي شنت عليه قوات موسكو هجوما عليها الثلاثاء.

ويرى عدد من الأوكرانيين أن أعضاء كتيبة آزوف هم أبطال لكن روسيا تعتبرهم “فاشيين” و”نازيين” يرتكبون فظائع.

وبتأكيدها أن الإسرائيليين يقاتلون إلى جانب آزوف، تواصل موسكو إثارة الجدل الذي بدأ بعدما تحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف الأحد عن “دم يهودي” لدى أدولف هتلر.

وأثارت التصريحات غضب إسرائيل التي وصفتها بـ “الفاضحة ولا تغتفر” وب”الخطأ التاريخي المروع”.

ومساء الثلاثاء، صبت وزارة الخارجية الروسية الزيت على النار باتهامها إسرائيل ب “دعم نظام النازيين الجدد في كييف”.

يذكر أن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي.