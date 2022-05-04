روسيا تؤكد سيطرتها على مدينة ماريوبول الاستراتيجية بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:28 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن مدينة ماريوبول الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا، قد أصبحت خاضعة لسيطرة موسكو، مؤكدا أن المسلحين في مصنع آزوفستال محاصرون بالكامل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية أن القوميين الأوكرانيين يتجاهلون مطالبات لهم بإطلاق سراح المدنيين من مجمع “آزوفستال” وإلقاء أسلحتهم.

وحذر شويجو من أن أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تكون محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا سنتعامل معها كهدف عسكري.

وقال وزير الدفاع الروسي إن “الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وشدد على “أن أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفا مشروعا للتدمير”.

كما أكد وزير الدفاع الروسي على مواصلة “تنفيذ جميع المهام التي حددها الرئيس بوتين في أوكرانيا”.