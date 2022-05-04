بولندا تستقبل 3 ملايين لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، أن بولندا استقبلت حتى الآن 3 ملايين و138 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - وفقا لراديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن 19 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أول من أمس الإثنين، مقابل 18 ألفا و600 لاجئ فى اليوم السابق عليه. وأفادت وسائل إعلام بولندية - نقلا عن وزارة الخارجية - بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.

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