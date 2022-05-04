عاجل- إجراء تصعيدى من روسيا ضد اليابان

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنها وضعت رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشى، ووزراء المالية والدفاع والعدل فى اليابان على "القائمة السوداء" للأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.





وأفاد بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء "لقد أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وسمحت لنفسها بخطاب غير مقبول ضدنا، بما فى ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة". وأضاف البيان "تردد ذلك أيضا من قبل شخصيات عامة وخبراء وممثلى وسائل الإعلام فى اليابان"، مشيرا إلى أن طوكيو اتخذت خطوات عملية بهدف تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسى والمكانة الدولية لروسيا. وتابع بيان الخارجية الروسية "مع مراعاة ما سبق تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطنى اليابان إلى روسيا، بما فيهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع نوبو كيشى و63 شخصية يابانية أخرى" .

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