عاجل- روسيا تعلن السيطرة الكاملة على ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أن الجيش الروسى يسيطر على مدينة ماريوبول أكبر مركز صناعى ونقل على بحر آزوف، مشيرا إلى أن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها فى المناطق المحررة من القوميين فى منطقتى لوجانسك ودونيتسك وأوكرانيا.





وقال وزير الدفاع الروسى، اليوم الأربعاء، "وفقًا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس بوتين، ضربنا فقط طوقاً محكما على المسلحين الموجودين فى المنطقة الصناعية لمصنع أزوفستال، وهم يتجاهلون المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح، تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة، وتقوم حاليا وحدات من الجيش الروسى جنبًا إلى جنب مع القوات الشعبية لمنطقتى لوجانسك ودونيتسك، بتوسيع السيطرة على أراضيهما".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت فى وقت سابق اليوم عن الخطوات المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبى والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية، التى يعدها الاتحاد الأوروبى، تتضمن رفض شراء النفط الروسى لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.

وقالت الصحيفة الأمريكية"إن ممثلى 27 دولة فى الاتحاد الأوروبى يعتزمون مناقشة المبادرة، اليوم الأربعاء، ويمكن أن يتخذوا قرارا فى وقت مبكر من هذا الأسبوع بوقف استيراد النفط الخام الروسى لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".