العالم اليوم - روسيا تحظر دخول 63 يابانيا بينهم رئيس الوزراء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 12:21 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 63 يابانيا، من بينهم مسؤولون كبار وصحفيون وأساتذة جامعيون بسبب مشاركتهم فيما وصفته بأنه "خطاب غير مقبول" مناهض لموسكو.

وتشمل القائمة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية، يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع، نوبو كيشي، ومسؤولين آخرين.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات تمنع هؤلاء الأفراد من دخول روسيا لأجل غير مسمى، وفقا لرويترز.

ويأتي الإجراء الروسي هذا بسبب انضمام اليابان للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "إدارة فوميو كيشيدا أطلقت حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا، وتسمح بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروسي بما في ذلك القدح والتهديدات المباشرة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأشار البيان كذلك إلى صدى الخطاب الياباني تردد من قبل الشخصيات العامة والخبراء وممثلي وسائل الإعلام اليابانية "الذين يشاركون تماما مواقف الغرب تجاه بلادنا.. تماشيا مع هذا المسار (المعادي)، تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا"، بحسب ما أفادت وكالة نوفوستي الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية فقد أكد البيان: "مراعاة لما سبق، وكذلك للعقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد مواطنين روس، بمن في ذلك شخصيات في القيادة العليا للدولة، تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطني اليابان (من بينهم شخصيات قيادية) إلى روسيا".