الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل وشكل نموذج تظلم/ تعديل البيانات

الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل هو أمر يشغل تفكير بعض من الفئات التي توجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن المعروف أن صندوق المعونة الأساسي قد تأسس عام 1986 ميلادية بموجب القانون رقم 36 والهدف من إنشاء الصندوق هو توفير الرعاية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ورفع المستوي المعيشي لتلك الأسر وذلك عن طريق تقديم بعض المساعدات المالية بشكل شهري كدعم لتلك الفئات وتتراوح قيمة الدعم ما بين 50 وحتي 200 دينار أردني يتم صرفها بشكل شهري للأسرة الواحدة، كما يعمل الصندوق علي تدريب بعض الأفراد وتنمية مهاراتهم تمهيداً للاندماج في سوق العمل، كما يقوم الصندوق بتقديم العديد من الخدمات في الفروع المنتشرة في نختلف مراكز ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية وتصل عدد تلك الفروع إلي ما يقرب من 42 فرعاً، كما قام الصندوق بتوفير عدد 16 مكتب فرعي في المناطق الريفية والبادية الأردنية للتسهيل علي المواطنين.

الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل

وقد قام المستفيدين من برامج الدعم المقدمة من صندوق المعونة بالدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق عبر موقع التضامن الاجتماعي، أما عن طريقة الاستعلام عن برامج التكافل المقدمة من صندوق المعونة فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الالكتروني صندوق المعونة الوطنية الأردنية.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

يجب عليك كتابة جميع البيانات مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتبة رمز التحقق الخاص بك.

الضغط علي أيقونة أستعلام.

ويمكن تقديم الطلب عن طريق المكاتب المنتشرة في جميع محافظات ومدن المملكة، أو التسجيل غي احد البرامج الخاصة بالصندوق عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بصندوق المعونة الوطنية، كما يمكن التقديم عبر موقع الخدمات الالكترونية لصندوق المعونة الوطني، أما في حالة رغبتك في الاستعلام عن تأكيد إرسال الطلب فبعد أن يقوم المواطن بالضغط علي التعهد والإقرار بصحة البيانات المدخلة سوف يظهر أمامك رقم تسلسلي للطلب ويتم إرسال رسالة تأكيدية بشكل مباشر بأنه قد تم إرسال طلب الدعم.

نموذج تظلم/ تعديل البيانات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الدعم التكميل تكافل وطريقة التقديم بشكل إلكتروني، أما عن مضمون نموذج التظلم آو تعديل البيانات فهي كالتالي: