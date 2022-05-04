نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وما هي أسباب توقف صرف الدعم sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يتم البحث عنه باستمرار من خلال محرك البحث جوجل، وذلك لرغبة الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الجديد، وذلك للمسجلين المستفيدين من نظام الضمان القديم ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وتم تمديد فترة التسجيل حتى تاريخ 05\04\1443 الموافق 30\10\2022، لذلك يجب على من يرغب في استمرار تلقيه لدعم الضمان من المستفيدين القدامى سرعة التسجيل قبل انقضاء الموعد المحدد.

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 إلكترونياً، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط فيمن يستحق دعم الضمان الاجتماعي المطور، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيم داخل المملكة، بالإضافة إلى عدة شروط أخرى سوف نتعرف عليها لاحقاً.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حتى يشمل فئات لم تكن مشمولة في الضمان بنظامه القديم، كما تم دراسة البرامج المشابهة في العديد من الدول للاستفادة من الخبرات السابقة في مجال الدعم، وقد روعي في الضمان الجديد تلافي بعض السلبيات التي كانت موجودة في نظام الضمان القديم، ومن أهم مميزات الضمان بشكله الجديد هو توفير التدريب والتأهيل للشباب القادر على العمل لإيجاد فرصة عمل مناسبة لهم، وتحفيزهم على التسجيل في منصات العمل المعتمدة ونقلهم من مجرد متلقي للدعم، إلى منتج وصاحب عمل ومهنة تدر عليه عائد شهري منتظم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. ألا يكون دخله الشهري أعلى من الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو 1100 للعائل و550 لكل فرد من أفراد الأسرة. ألا يكون مقيم داخل دور الرعاية والإيواء. تقديم كافة المستندات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية. الالتزام بشروط الوزارة فيما يخص التعليم والصحة. التسجيل في برامج التدريب والتأهيل التابعة للوزارة. الجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة للقادرين على العمل من الشباب وذلك من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يزداد البحث عن طريقة ورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. وقد وضعت وزارة الموارد البشرية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديد sbis.hrsd.gov.sa، لإتاحة التسجيل الإلكتروني للراغبين في الاستفادة من الدعم، عن طريق الدخول على هذا الرابط الموجود في المقال وتعبئة البيانات المطلوبة وانتظار رد اللجنة المختصة بفرز هذه الطلبات.

أسباب توقف دعم الضمان

ما هي أسباب توقف دعم الضمان بعد الاستحقاق. سؤال تردد كثيراً من قبل المستفيدين. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى تجميد وتوقف صرف الضمان. من أهم هذه الأسباب عدم تحديث البيانات في الموعد المحدد. أو فقد شرط من شروط الاستحقاق السابقة. وكذلك من ضمن هذه الأسباب وفاة المستحق للضمان أو تنازله عن راتب الضمان.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يونيو 2022

كما هو معلوم للجميع بأن وزارة الموارد البشرية قد قامت بتحديد الأول من كل شهر ميلادي لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد. مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخير الموعد يوم. لذلك فإن موعد نزول الضمان لشهر ذو القعدة 1443 راتب شهر يونيو 2022. هو يوم الأربعاء 02\11\1443 الموافق 01\06\2022.