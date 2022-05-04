نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتيجة قياس والحصول عليها برقم الهوية وشروط التسجيل رسوم أداء الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة قياس من أفضل المنصات الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يُمكن من خلال المنصة معرفة نتائج القياس، واختبار القدرات، ويُمكن أيضًا معرفة مستوى الطالب، ومن أهم مميزات المنصة أنه يُمكن استخراج نتيجة قياس التي يُمكن من خلالها معرفة الطالب المستوى الدراسي الخاص به؛ لكي يستطيع اختيار الكلية التي تناسب قدراته التعليمية.

استخراج نتيجة قياس

يُمكن الحصول على نتائج قياس بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر. عبر منصة قياس لتوفير الوقت والجهد على الطلاب. وعدم الحاجة إلى الخروج من منازلهم. ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الحصول على نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق

أولًا عليك الدخول إلى منصة قياس على شبكة الانترنت.

بعد ذلك قم باختيار زر “تسجيل الدخول”.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة على الموقع. مثل اسم المستخدم. وكلمة السر.

بعد ذلك أدخل رمز التحقق الموجود على الشاشة.

ثم قم باختيار زر “التسجيل”.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار “نتائج قياس”.

ثم أدخل اسمك. ورقم الهوية .والاختبار المراد معرفة نتائجه.

بعد ذلك وفي النهاية. اختر زر “الإعلان عن النتيجة”.

بالتالي ستُعرض لك كافة النتائج الخاصة بك بشكل تفصيلي.

طريقة التسجيل في منصة قياس

لكي يحصل الطالب على جميع الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها منصة قياس. يجب عليه أولًا التسجيل في المنصة. ويتم ذلك من خلال القيام بالتالي:

أولًا عليك الدخول إلى منصة قياس الإلكترونية.

بعد ذلك قومي باختيار زر “التسجيل” الموجود على الصفحة الرئيسية.

ثم أدخل رقم الهوية الخاص بك. وتاريخ ميلادك. والبريد الإلكتروني. ورقم الهاتف.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة منك. اضغط على خيار “التسجيل” في منصة قياس.

شروط التسجيل في منصة قياس لاختبار القدرات

وضعت منصة قياس عدد من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في المنصة. وهذه الشروط هي:

يشطر أن يكون الطالب الذى يرغب في التقدم للقدرات سعودي الجنسية. أو من المقيمين في المملكة السعودية بشكل دائم.

علاوة على ذلك يشترط أن يسدد الطالب المتقدم كافة الرسوم المطلوبة. قبل التسجيل في منصة قياس.

رسوم اختبارات منصة قياس

يمكن القول إن عملية التسجيل في الاختبارات تتطلب تسديد كافة الرسوم المطلوبة. والتي تم تحديد الرسوم المطلوبة لاختبار القدرات. عبر منصة قياس تِبعًا لنوع الاختبار. وتُقدر الرسوم كالتالي:

فتقدر الرسوم الخاصة بالاختبارات الورقية. تُقدر بــ 100 ريال سعودي.

بينما الرسوم الخاصة بالاختبار المحوسب. تُقدر بــ 100 ريال سعودي.

أيضا الرسوم الخاصة بتسجيل الدورة الثانية. تُقدر بــ 150 ريال سعودي.

بينما الرسوم الخاصة بالتسجيل المتأخر تُقدر. بــ 150 ريال سعودي.

في الختام قدمنا لكم طريقة استخراج نتيجة قياس برقم الهوية. وطريقة التسجيل وشروط التسجيل في اختبار القدرات. ورسوم الاختبارات.