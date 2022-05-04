نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد برقم السجل المدني وطريقة التحديث والفئات المستحقة للضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد حيث يُمكن أن يتم الاستعلام عنه بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، والضمان الاجتماعي هو عبارة عن معاش يتقاضاه المواطن السعودي بشكل شهري، لمساعدته على سد احتياجات الحياة اليومية، ويتم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق رقم السجل المدني، وهذه الخدمة يُمكن من خلالها معرفة الرصيد الموجود في حساب المستفيد بشكل إلكتروني، وبالتالي يتوفر على المواطن الوقت والجهد؛ لأنه بذلك لا يحتاج إلى زيارة مقر وزارة التنمية الاجتماعية للاستعلام عن رصيد الضمان الخاص به.

الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد برقم السجل المدني فقط

أولًا عليك القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الانترنت.

بعد ذلك قم باختيار زر “الخدمات الإلكترونية” الموجود على صفحة الموقع الرئيسية.

ثم قم ب اختيار خيار “الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بكتابة “رقم السجل المدني” في المكان المخصص له.

في النهاية، قم ب اختيار خيار “عرض التفاصيل: الموجود أسفل الصفحة.

بالتالي ستظهر لك صفحة تالية تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة برصيد الضمان الاجتماعي الخاص بك.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي عبر الجوال

يستطيع أي مواطن سعودي قام بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، الاستفسار عن رصيد الضمان عبر الهاتف الجوال الخاص به من خلال الاتصال على الرقم التالي: 80001222777 او رقم 0112915588 من أي هاتف.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

يجب القيام باستمرار بتحديث البيانات الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى موقع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك اختيار زر “الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خيار “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

ثم قم اختيار زر “مستخدم جديد.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة على الموقع.

ثم أدخل رمز التحقق الموجود أمامك على الشاشة.

بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام، وبعدها اختيار زر “|تأكيد”.

ثم بعد إدخال كافة البيانات سيتم تحديث الضمان بنجاح.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

المواطنين السعوديين الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة.

علاوة على ذلك المواطنين العاجزين عن القيام بأداء أي عمل.

أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك المرأة الأرملة والمطلقة التي لديها أبناء.

علاوة على ذلك الأسر التي لا يوجد لديا عائل.

أيضا المرأة المهجورة، وأسر المفقودين.

بالإضافة إلى ذلك الأيتام، ومجهولي الأبوين.

في الختام قدمنا لكم الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطريقة تحديت الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة للمعاش.