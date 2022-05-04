نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم أبشر المجاني وطريقة التسجيل في منصة ابشر والخدمات التي تقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة أبشر من أم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية؛ لأنها تقوم بتسهيل كافة المعاملات للمواطنين بشكل إلكتروني، حيث تُقدم حوالي 279 خدمة إلكترونية لعدد كبير من المواطنين السعوديين في كافة القطاعات الحكومية، ولذلك حرصت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية على توفير رقم أبشر المجاني الذي يُمكن من خلاله الاستفسار عن كافة الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية.

رقم أبشر المجاني

تقوم منصة أبشر بتوفير كافة الخدمات دون حاجة المواطنين للذهاب إلى مقر القطاعات الحكومية، أو القيام بأي مراجعات إدارية حيث تهدف المنصة إلى إنهاء التعاملات الورقية والاعتماد الكلي على التعاملات الإلكترونية التي تتوفر على مدار اليوم طوال الـ 24 ساعة بدون انقطاع.

كما توفير الجهد والوقت على المواطنين، ويُمكن التواصل مع منصة أبشر من خلال الرقم المجاني الذي وفرته وزارة الداخلية، وهذا الرقم هو: 920020405، ومن أهم ما يُميز رقم أبشر أنه مجاني تمامًا، ويستطيع من خلاله المواطنين الاتصال بخدمة العملاء، وإرسال الشكاوي والاستفسارات الخاصة بهم.

خطوات التسجيل في منصة أبشر

أولًا عليك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على شبكة الانترنت.

بعد ذلك قم اختيار بين خدمات ابشر للأفراد او المؤسسات

ثم الضغط على خيار “مستخدم جديد”.

بعد ذلك أدخل كافة البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية، ورقم الإقامة، والبريد الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على خيار اللغة العربية.

بعد ذلك أدخل رقم هاتفك، وقم بالموافقة على شروط وأحكام الموقع.

في النهاية، اضغط على زر “موافق”.

بعد اكتمال عملية التسجيل في منصة أبشر. يُمكنك بعدها الحصول على كافة الخدمات التي تُقدمها المنصة.

خدمات منصة أبشر

يُمكن من خلال منصة أبشر الاستعلام عن عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، حيث تهدف المنصة إلى تحسين أداء الخدمات، وتقليل المراجعين، وتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، ومن الخدمات التي تُقدمها المنصة:

الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

والاستعلام عن التعاميم.

علاوة على ذلك الاستعلام العام عن المعاملات.

والاستعلام العام عن البصمة.

الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

بالإضافة إلى ذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية.

والاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي.

أيضا الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

والاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

بالإضافة إلى الاستعلام عن وصول العمالة.

في الختام نكون قد عرضنا لكم رقم أبشر المجاني وطريقة التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، والخدمات التي تفرها المنصة للمواطنين.