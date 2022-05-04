نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية دوام المدارس بعد اجازة عيد الفطر 1443 في السعودية moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد بداية دوام المدارس بعد اجازة عيد الفطر 1443 في المملكة، حيث زاد البحث عنها من قبل المواطنين والمواطنات وكذلك المقميمين، وهذا سواء من طلاب وأولياء الأمور، حيث يتسائلون عن موعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات ومتى يعود دوامهم الدراسي في المدارس، وهذا ما سنتابعه معكم في هذا المقال حسب ما جاء في موقع وزارة التعليم السعودي الرسمي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

اجازة عيد الفطر 1443

وقد بدأت اجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المدارس والمراحل من يوم 24 رمضان 1443، والموافق يوم 25 أبريل 2022 ميلادية، حيث أعطت الوزارة للطلاب اجازة تصل مدتها إلى أسبوعين للطلاب، وهذا كنوع من التيسير عليهم.

حيث أثار قرار الوزارة بجعل اجازة عيد الفطر أسبوعين للطلاب فرحا وسرورا كبيرا لهم، حيث كانت التوقعات ان تكون الاجازة أسبوعا واحدا فقط، ولكنا جاءت أكثر من ذلك، وهذا ما أتاح فرصة كبيرة للطلاب في ختم شهر رمضان بالعبادات، والاحتفال بالعيد.

وقد تابعنا معكم موعد الألعاب النارية في الرياض 1443، فتابعوا معنا.

بداية دوام المدارس

وسنتابع معكم في هذا المقال بداية دوام المدارس في المملكة، وهذا كما جاء في التقويم الدراسي الرسمي للعام الحالي 1443 في موقع وزارة التربية والتعليم، وهو كالآتي:

بدأت اجازة عيد الفطر بيوم الأحد الموافق 24 رمضان، أي الموافق ميلاديا يوم 25 أبريل 2022.

سيعود الدوام في المدارس في المواعيد الطبيعية بيوم 7 شوال 1443، والموافق يوم الأحد 8 مايو 2022.

ويمكنكم التأكد من ذلك في التقويم الدراسي السعودي في موقع وزارة التعليم الرسمي moe.gov.sa.

الاجازات المتبقية للمدارس

وهناك العديد من الإجازات الرسمية المتبقة للطلاب في المدراس، وهي ما سنتابعها معكم في الأسطر القليلة القادمة، فتابعوا معنا:

يتبقى 3 اجازات للطلاب، وهي:

اجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443، أي اليوم 25 مايو 2022.

عطلة نهاية أسبوع مطولة أخرى بيوم 16 ذو القعدة 1443، أي يوم 15 يونيو 2022.

بداية اجازة نهاية العام الدراسي، تبدأ بيوم 1 ذو الحجة 1443، أي بيوم 30 يونيو 2022.

هذا كان مقالنا عن موعد بداية دوام في المدارس، نتمنى أن نكون قد أفدناكم في هذا المقال، ونتمنى لكم عودا حميدا للمدارس والتوفيق والنجاح.